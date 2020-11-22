С 23 ноября в покер-руме PokerMatch стартует очередная рейк-гонка с щедрыми выплатами для наиболее активных кэш-игроков. Всем желающим хорошо заработать ведущая украинская платформа предлагает посоревноваться в трех дисциплинах – Холдеме, Омахе и Китайском покере.

Соревнования будут проходить в 3 этапа, дистанция каждого – 2 недели.

Зимний спринт 1/3: 23 ноября (4:00) – 7 декабря (3:59)

Зимний спринт 2/3 7 декабря (4:00) – 21 декабря (3:59)

Зимний спринт 3/3: 21 ноября (4:00) – 4 января (3:59)

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На промежуточном финише самые активные участники гонки получат десятки тысяч гривен. Ведь в лидерборде Холдем/Омаха, скажем, каждые две недели на кону будет 1 миллион гривен. Соответственно, победитель самого дешевого лимита – 0.5/1 грн – 1/2 грн – получит 11 тысяч призовых. А самого дорогого – 25 грн/50 грн и выше – 44 тысяч гривен. Более подробная таблица выплат и дополнительная информация на сайте PokerMatch.

Солидные призовые ожидают и поклонников Китайского покера. Кэш-мастера OFC на каждом этапе будут бороться за 100 тысяч гривен призовых. Победители 3 этапов получат по 22 тысячи гривен. В этой дисциплине зачетная таблица касается всех лимитов.

Приятные бонусы на каждом из этапов получат по 15 лучших участников лидербордов "Зимнего спринта". Баллы будут считать по простой формуле – 1 гривна рейка = 1 очко. Для участия в акции нужно в разделе "Акции" в лобби выбрать "Зимний спринт", а также вашу лигу и нажать кнопку "Принять участие". Кнопку "Принять участие" нужно нажимать после старта нового лидерборда.

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