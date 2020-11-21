26-летний Алексей "samsamsam" из Бердянска играет на PokerMatch уже более двух лет и достиг замечательных результатов за кэш-столами Холдема на высоких лимитах. Как он начинал свой путь в покере, чем ему понравился PokerMatch и чего не стоит делать новичкам, регуляр рассказал в интервью сайту покер-рума.

Лёша, как ты познакомился с покером?

- Ещё в школе смотрел по ТВ какие-то покерные шоу с Негреану и другими звёздами и заинтересовался этой игрой. Потом, когда исполнилось 18 лет, зарегистрировался в одном известном руме. Начинал, как и многие, с СнГ-турниров - для новичков это идеальный вариант. А дальше стал уже подключать кэш. Понравилось, что стеки 100 бб, можно много всего придумывать. Так и остался верен кэшу.

Как много времени покер занимает в твоей жизни?

- Поначалу я прямо очень много играл. Наверное, в месяц сессии занимали до 200 часов. Сейчас, конечно, выходит поменьше. Не всегда есть игра, которая меня интересует, да и стараюсь заниматься другими делами, кроме покера.

Какой твой обычный распорядок дня?

- Просыпаюсь в промежутке с 10 до 12, открываю клиент и захожу за столы. Жду, пока соберётся достаточное количество игроков, и вперёд. Кроме того, сейчас много времени уделяю самообразованию. Прохожу курсы по теории вероятности, в планах занятия по высшей математике. В общем, подыскиваю то, чем мне интересно будет заниматься в будущем.

На PokerMatch ты уже больше двух лет. Чем привлекает рум?

- О, тут могу много говорить. Я обожаю PokerMatch! Обычно в небольших румах плохой софт, и это очень сильно влияет на получение удовольствия от процесса. Здесь же он на высшем уровне, думаю, ваши читатели со мной согласятся, что играть очень удобно. Также отличное поле, а вдобавок к нему классные акции и наличие рейкбека. Конечно же, у нас с PokerMatch, как и у двух любящих друг друга людей, бывают свои разногласия. Например, мне не нравится акция Cashdrop или решение в начале года убрать хайлимитные столы, а потом вернуть их обратно, но в формате 10-макс. Но я очень доволен, что нашёл этот рум и остался на нём играть. Это однозначно изменило качество моей жизни в лучшую сторону.

Ты играешь в хороший плюс на лимитах 25/50 грн и выше. На твой взгляд, какое ожидание может быть у регуляра PokerMatch?

- По моим примерным подсчетам, сейчас лучший игрок PokerMatch имеет месячное матожидание в районе 250,000 грн. Может быть даже 300,000 грн, если есть хорошая акция. А если это какой-то суперробот, который ещё в турнирах плюсует, — и того больше. У меня ожидание гораздо меньше. Прежде всего из-за того, что меньше времени уделяю покеру, ну и по скиллу немного не дотягиваю.

Кроме покера и самообразования, чем ещё любишь заниматься?

- Тут у меня всё довольно стандартно - люблю настольные игры, люблю кальян. До карантина активно занимался спортом - три тренировки в неделю по волейболу, одна - по футболу. Но сейчас, увы, не побегаешь особо.

Традиционный совет от топ-регуляра новичкам?

- Заметил, что многие советуют то, чего самим не хватает (улыбается). Кто-то говорит о дисциплине, кто-то — о том, что надо акцентировать внимание на теории. Я, наоборот, расскажу о своих сильных сторонах в покере, о том, к чему пришёл на протяжении своей карьеры.

Я стараюсь заглядывать в кассу не чаще чем раз в месяц. Это очень помогает психологически и лимитирует негативные эмоции. На третий день даунстрика условный регуляр начинает сессию уже в плохом настроении. На седьмой день он практически не верит в плюсовость своей стратегии. На пятнадцатый во время тяжелых решений за столом он будет передавать мышку своему коту, зная, что тот сыграет лучше. По ощущениям, осознание минусового месяца дает где-то х2 негативных эмоций от минусового дня. Но насколько реже случается первое событие? В общем, ребята, не концентрируйтесь на краткосрочных результатах.

Второй совет. Если вы открыли столы — обратите всё ваше внимание на покер. Обдумывание каждой раздачи, проверка каких-то нестандартных линий и ходов, анализ игры соперников — лучший способ стать сильнее. И ещё один важный момент: старайтесь находить баланс между игрой и обычной жизнью. Положительные эмоции помогают лучше концентрировать внимание, обучаться и легче переносить негативные моменты.

Интервью подготовил Евгений Смертенко