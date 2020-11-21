26-річний Олексій "samsamsam" з Бердянська грає на PokerMatch уже понад два роки та досяг чудових результатів за кеш-столами Холдему на високих лімітах. Як він розпочинав свій шлях у покері, чим йому сподобався PokerMatch та чого не варто робити новачкам, регуляр розповів в інтерв'ю сайту покер-рума.

Льош, як ти познайомився з покером?

- Ще у школі дивився по ТБ якісь покерні шоу з Негреану та іншими зірками й зацікавився цією грою. Потім, коли виповнилося 18 років, зареєструвався в одному відомому румі. Починав, як і багато інших, із СнГ-турнірів - для новачків це ідеальний варіант. А далі почав уже підключати кеш. Сподобалося, що стеки 100 бб, можна багато всього придумувати. Так і залишився вірним кешу.

Як багато часу покер займає в твоєму житті?

- Спочатку я просто дуже багато грав. Мабуть, у місяць сесії займали до 200 годин. Зараз, звісно, виходить трохи менше. Не завжди є гра, яка мене цікавить, та й намагаюся займатися іншими справами, крім покеру.

Який твій звичайний розпорядок дня?

- Прокидаюся у проміжку з 10 до 12, відкриваю клієнт та заходжу за столи. Очікую, доки збереться достатня кількість гравців, і вперед. Крім того, багато часу зараз приділяю самоосвіті. Проходжу курси з теорії ймовірності, у планах заняття з вищої математики. Загалом підшукую те, чим мені цікаво буде займатися в майбутньому.

На PokerMatch ти вже понад два роки. Чим приваблює рум?

О, тут можу багато говорити. Я обожнюю PokerMatch! Зазвичай у невеликих румах поганий софт, і це дуже впливає на отримання задоволення від процесу. Тут він на найвищому рівні, гадаю, ваші читачі зі мною погодяться, що грати дуже зручно. Також чудове поле, а на додачу до нього класні акції та наявність рейкбеку. Ясна річ, у нас із PokerMatch, як у двох людей, що люблять одне одного, бувають свої розбіжності. Наприклад, мені не подобається акція Cashdrop або рішення на початку року прибрати хайлімітні столи, а потім повернути їх назад, але у форматі 10-макс. Та я дуже задоволений, що знайшов цей рум і залишився на ньому грати. Це однозначно змінило на краще якість мого життя.

Ти граєш у гарний плюс на лімітах 25/50 грн та вище. На твій погляд, яке очікування може бути у регуляра PokerMatch?

- За моїми приблизними підрахунками, нині найкращий гравець PokerMatch має місячне маточікування десь 250 000 грн. Можливі навіть 300 000 грн, якшо є гарна акція. А якщо це який-небудь суперробот, що ще й у турнірах плюсує, — ще більше. У мене очікування набагато менші. Найперше через те, що менше часу приділяю покеру, та й за скілом трохи не дотягую.

Крім покеру й самоосвіти, чим іще любиш займатися?

- Тут у мене все досить стандартно - люблю настольні ігри, люблю кальян. До карантину активно займався спортом - три тренування на тиждень з волейболу, одне - з футболу. Але зараз, на жаль, дуже не побігаєш.

Традиційна порада від топ-регуляра новачкам?

Помітив, що багато хто радить те, чого їм не вистачає (посміхається). Хтось говорить про дисципліну, хтось про те, що потрібно акцентувати увагу на теорії. Я, навпаки, розповім про свої сильні сторони в покері, про те, до чого дійшов упродовж своєї кар'єри.

Я намагаюся заглядати в касу не частіше ніж один раз на місяць. Це дуже допомагає психологічно й лімітує негативні емоції. На третій день даунстріку умовний регуляр починає сесію вже в поганому настрої. На сьомий день він практично зневірюється в плюсовості своєї стратегії. На п'ятнадцятий під час важких рішень за столом він передаватиме мишку своєму котові, знаючи, що той зіграє краще. По відчуттях, усвідомлення мінусового місяця дає приблизно х2 негативних емоцій від мінусового дня. Але наскільки рідше трапляється перше? Зрештою, шановні, не концентруйтеся на короткострокових результатах.

Друга порада. Якщо ви відкрили столи - спрямуйте всю свою увагу на покер. Обмірковування кожної роздачі, перевірка якихось нестандартних ліній та ходів, аналіз гри супротивників - найкращий спосіб стати сильнішими. І ще один важливий момент: намагайтеся знаходити баланс між грою та звичайним життям. Позитивні емоції допомагають краще концентрувати увагу, навчатися та навіть переживати негативні моменти.

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко