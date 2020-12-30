Відомий український покерист Павло Колінковський заробив 11 270 доларів на турнірі Blowout Series.

Вітчизняний гравець з ніком "Remi Lebo_10" забіг в останній призовий вагон. Українець закрив зону виплат, отримавши понад 11 тисяч доларів за 27 місце.

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Бай-ін у змагання коштував 5,2 тисячі "баксів", загальний призовий фонд склав більше мільйона "зелених", адже турнір зібрав 217 входів.

Чемпіоном став нідерландець Теон Малдер. Покерист з ніком "tinnoemulder" заробив 211 740 доларів!

Ще цікавішою боротьбу в турнірі зробила "заруба" претендентів на звання найкращого онлайн-гравця 2020 року. Сьоме місце в змаганні посів зірковий швед Ніклас Астедт. Минулорічний найкращий покерист онлайну отримав 41,5 тисячу доларів.

Відразу за ним фінішував один з головних претендентів на звання найкращого онлайн-гравця-2020 Конор Бересфорд. Британець заробив 31,6 тисяч доларів.