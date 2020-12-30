Известный украинский покерист Павел Колинковский заработал 11 270 долларов на турнире Blowout Series.

Отечественный игрок с ником "Remi Lebo_10" смог вскочить в последний призовой вагон. Украинец закрыл зону выплат, получив более 11 тысяч долларов за 27 место.

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Бай-ин в соревнования стоил 5,2 тысячи "баксов", общий призовой фонд составил более миллиона "зеленых", ведь турнир собрал 217 входов.

Чемпионом стал голландец Теон Малдер. Покерист с ником "tinnoemulder" заработал 211 740 долларов!

Еще интереснее борьбу в турнире сделала "заруба" претендентов на звание лучшего онлайн-игрока 2020 года. Седьмое место в соревновании занял звездный швед Никлас Астедт. Прошлогодний лучший покерист онлайна получил 41,5 тысячи долларов.

Сразу за ним финишировал один из главных претендентов на звание лучшего онлайн-игрока 2020 Конор Бересфорд. Британец заработал 31 600 долларов.