Українець лідирує в турнірі, де за перемогу дають майже 900 000 доларів
Валентин Казанцев має хороші шанси на шестизначний виграш в одному із найбільш престижних онлайн-турнірів 2021 року. Українець очолює турнірну таблицю івенту, де розігрують 5,42 мільйона доларів.
Джерело:pokernews.com
Перед третім ігровим днем поле із 1084 входів звузилось до 28 претендентів на титул. Майже три десятка найбільш витривалих покеристів уже в 5 разів примножили свій стартовий внесок, який становив 5 300 доларів. Українця Валентина Казанцева, вочевидь, не влаштує виплата у 27 724 доларів. Наш гравець стартує у третій день у статусі чип-лідера.
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У розпорядженні українця 86 великих блайндів і наразі найкращі шанси на головний приз – 892 275 доларів. У покерній тусовці, до слова, Валентин Казанцев є справжнім ноу-неймом. У живих турнірах, скажімо, українець виграв лише 2 701 долар. Куди більш відомі імена розташувались в другому і третьому десятках чипкаунту.
Дмитро Урбанович. Фото: highstakesdb.com
Із чотирнадцятим стеком (49 ВВ) на фінішний відрізок турніру вийшов відомий польський покерист і стрімер Дмитро Урбанович. Ще одна зірка онлайн-трансляцій Джеймі Степлс озброївся 22 стеком (38 ВВ). Інший канадський регуляр Даніель Дворес (майже 16 мільйонів доларів призових), який у цій компанії є найбільш успішним гравцем, спробує піднятись із підвалин таблиці – 26 стек (22 ВВ).
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