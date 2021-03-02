Украинец лидирует в турнире, где за победу дают почти 900 000 долларов
Валентин Казанцев имеет хорошие шансы на шестизначный выигрыш в одном из самых престижных онлайн-турниров 2021 года. Украинец возглавляет турнирную таблицу ивента, где разыгрывают 5,42 миллиона долларов.
Источник:pokernews.com
Перед третьим игровым днем поле из 1084 входов сузилось до 28 претендентов на титул. Почти три десятка самых выносливых покеристов уже в 5 раз приумножили свой стартовый взнос, который составлял 5 300 долларов. Украинца Валентина Казанцева, очевидно, не устроит выплата в 27 724 доллара, ведь наш игрок начнет третий день в статусе чип-лидера.
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В распоряжении украинца 86 больших блайндов и сейчас лучшие шансы на главный приз – 892 275 долларов. В покерной тусовке, к слову, Валентин Казанцев – настоящий ноунейм. В живых турнирах, скажем, украинец выиграл лишь 2 701 доллар. Куда более известные имена расположились во втором и третьем десятках чипкаунта.
Дмитрий Урбанович. Фото: highstakesdb.com
С четырнадцатым стеком (49 ВВ) на финишный отрезок турнира вышел известный польский покерист и стример Дмитрий Урбанович. Еще одна звезда онлайн-трансляций Джейми Стэплс вооружился 22 стеком (38 ВВ). Другой канадский регуляр Даниэль Дворес (почти 16 миллионов долларов призовых), который в этой компании является самым успешным игроком, попытается подняться с низа таблицы – 26 стек (22 ВВ).
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