Валентин Казанцев имеет хорошие шансы на шестизначный выигрыш в одном из самых престижных онлайн-турниров 2021 года. Украинец возглавляет турнирную таблицу ивента, где разыгрывают 5,42 миллиона долларов.

Перед третьим игровым днем поле из 1084 входов сузилось до 28 претендентов на титул. Почти три десятка самых выносливых покеристов уже в 5 раз приумножили свой стартовый взнос, который составлял 5 300 долларов. Украинца Валентина Казанцева, очевидно, не устроит выплата в 27 724 доллара, ведь наш игрок начнет третий день в статусе чип-лидера.

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В распоряжении украинца 86 больших блайндов и сейчас лучшие шансы на главный приз – 892 275 долларов. В покерной тусовке, к слову, Валентин Казанцев – настоящий ноунейм. В живых турнирах, скажем, украинец выиграл лишь 2 701 доллар. Куда более известные имена расположились во втором и третьем десятках чипкаунта.



Дмитрий Урбанович. Фото: highstakesdb.com

С четырнадцатым стеком (49 ВВ) на финишный отрезок турнира вышел известный польский покерист и стример Дмитрий Урбанович. Еще одна звезда онлайн-трансляций Джейми Стэплс вооружился 22 стеком (38 ВВ). Другой канадский регуляр Даниэль Дворес (почти 16 миллионов долларов призовых), который в этой компании является самым успешным игроком, попытается подняться с низа таблицы – 26 стек (22 ВВ).