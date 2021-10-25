Ukrainian Gambling Council закликає дотримуватися меморандуму про рекламу

UGC виступила з офіційною заявою щодо врегулювання роботи з трафіком у мережі інтернет. У разі виникнення певних проблем, члени організації закликають вирішувати їх шляхом переговорів між зацікавленими сторонами.

Члени Ukrainian Gambling Council підписали меморандум щодо реклами азартних ігор – документ, який покликаний стати основою для спільного підходу організаторів азартних ігор до онлайн- та офлайн-реклами їхніх продуктів і послуг.

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Усі члени Ukrainian Gambling Council підтверджують відданість положенням Меморандуму UGC про рекламу, зокрема пункту 3.7.8, в якому задекларовано наступне:

Кожна Сторона повинна утриматись від переманювання трафіку та введення гравців в оману в мережі інтернет із використанням торгової марки (включаючи подібну або схожу) інших Сторін даного Меморандуму.

Разом з тим, як заявляють в UGC, є ряд проблем з легальними організаторами азартних ігор щодо джентльменської поведінки у мережі Інтернет. Поведінка окремих ліцензованих організаторів азартних ігор порушує принципи вільної конкуренції, які закладені в Конституції України (частина 2 Статті 42 Конституції України).

В Ukrainian Gambling Council відзначають, що тільки об'єднаними зусиллями всіх легальних організаторів азартних ігор можливо розвивати гемблінг ринок України цивілізованим шляхом.