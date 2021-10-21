Цей документ покликаний стати основою для спільного підходу організаторів азартних ігор до онлайн- та офлайн-реклами їхніх продуктів та послуг. Документ розроблено з урахуванням принципів відповідальної гри й соціальної відповідальності грального бізнесу до гравців.

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Меморандум підписали 11 ліцензованих організаторів азартних ігор: Parimatch Ukraine, Shangri La Kyiv, Slots City, First, PIN-UP.UA, Cosmolot, "Волна 4444", PokerMatch Ukraine, FavBet, GGPoker, VBET.

Меморандум закріплено такі ключові положення:

Забороняється реклама азартних ігор на радіо та телебаченні в період з 6:00 до 23:00 години;

Забороняється реклама на товарах (зокрема, одязі), призначених переважно для осіб молодших 21 року;

Забороняється реклама в місцях проведення розважальних, театрально-концертних, спортивних та інших заходів для осіб, які не досягли 21-річного віку;

У рекламних матеріалах має використовуватись текст-попередження: "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність";

У спонсорських роликах не допускається зображення процесу послуги або імітація такого процесу (натискання на кнопки, тримання фішок у руках, обертання рулетки, розміщення ставок), процесу висипання/вручення та іншого динамічного руху грошей, монет, банківських карт, банківських металів;

Бренд та найменування організатора азартних ігор має складати не більше 40% загального обсягу спонсорського матеріалу.

Діятиме меморандум до 31 грудня 2025 року.