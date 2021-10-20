Переможця офіційно оголосять 17 листопада під час турніру WSOP Hall of Fame Bounty. Зараз у Залі слави покеру 59 легендарних імен.

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Потрапити у список фіналістів – це вже величезне досягнення для будь-якого гравця. Але навіть багатомільйонні заробітки не гарантують місця в Залі слави покеру. Головні критерії – це визнання колег, перевірка часом і славою.

Цьогоріч стати в один ряд із легендарними гравцями можуть:

Елі Елезра

Антоніо Есфандіарі

Кріс Фергюсон

Лейн Флек

Тед Форрест

Бертран Гроспельє

Майк Матусов

Майкл Мізрахі

Метт Севідж

Ісай Шейнберг

Уперше серед фіналістів опинилися Бертран "ElkY" Гроспельє (володар 2 браслетів WSOP, переможець EPT і WPT) та Майкл Мізрахі (володар 5 браслетів WSOP). Знаменитий коментаторський дует Лона Макіхьорна з Норманом Чадом, а також легенда високих лімітів Патрік Антоніус до списку головних номінантів 2020 року не потрапили.

Коментатори Лон Макіхьорн і Норман Чад / Фото reviewjournal.com

Можливим фаворитом перегонів вважається директор WPT Метт Севідж. Американець залишається головним новатором покеру, що стосується змін у правилах турнірів. Найбільшій критиці піддається ім'я Ісаї Шейнберга, якому в 2011 році було пред'явлено 5 кримінальних звинувачень, проте колишній співвласник найбільшого онлайн покер-руму залишається поруч із легендами.

32 чинних представників Залу слави покеру приєднаються до голосування. Ім'я переможця офіційно назвуть прямо на турнірі WSOP 17 листопада.