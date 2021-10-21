Этот документ призван стать основой для совместного подхода организаторов азартных игр в онлайн- и офлайн-рекламе их продуктов и услуг. Документ разработан с учетом принципов ответственной игры и социальной ответственности игорного бизнеса.

Интересно Кто станет избранным: определились финалисты Зала славы покера

Меморандум подписали 11 лицензированных организаторов азартных игр: Parimatch Ukraine, Shangri La Kyiv, Slots City, First, PIN-UP.UA, Cosmolot, "Волна 4444", PokerMatch Ukraine, FavBet, GGPoker, VBET.

Меморандумом закреплены такие ключевые положения:

Запрещается реклама азартных игр на радио и телевидении в период с 6:00 до 23:00;

Запрещается реклама на товарах (в частности, одежде), предназначенных преимущественно для лиц моложе 21 года;

Запрещается реклама в местах проведения развлекательных, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий для лиц, не достигших 21-летнего возраста;

В рекламных материалах должен использоваться текст-предупреждение: "Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость";

В спонсорских роликах не допускается изображение процесса услуги или имитация такого процесса (нажатие на кнопки, содержание фишек в руках, вращение рулетки, размещение ставок), процесса высыпания/вручения и другого динамического движения денег, монет, банковских карт, банковских металлов;

Бренд и наименование организатора азартных игр должен составлять не более 40% общего объема спонсорского материала.

Действовать меморандум будет до 31 декабря 2025 года.