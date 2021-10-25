Зайва скромність – це не про Неймара. Кілька років тому організатори WSOP запропонували йому золотий браслет Світової серії покеру просто так. Бразилець не відмовився.

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Коли футболіст вперше побачив золотий браслет WSOP, він настільки був вражений ювелірним виробом, що відразу запустив прямий етер в інстаграм і довго показував прикрасу багатомільйонній армії шанувальників. Також він сказав, що колись мріє його виграти.

У випадку з Неймаром мрії збуваються дуже швидко. Організатори використали зручний момент і вирішили просто віддати йому браслет. Турнірний директор WSOP Тай Стюарт особисто вручив нагороду бразильському футболістові.

Швидше за все, це сталося у 2016 році, коли Неймар приїжджав із друзями грати на Світову серію покеру. Історія з несподіваним подарунком особливо не афішувалася, але організатори WSOP стверджують, що Неймар дійсно погодився забрати собі додому браслет.

Неймар на Світовій серії покеру / Фото joe.co.uk

Бразильському футболістові можна взяти на озброєння цей трюк у боротьбі за Золотий м'яч, який поки що так і не підкорився зірковому гравцю французького ПСЖ.