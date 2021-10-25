Ukrainian Gambling Council призывает соблюдать меморандум о рекламе

UGC выступила с официальным заявлением по урегулированию работы с трафиком в сети интернет. В случае возникновения определенных проблем, члены организации призывают решать вопросы путем проведения переговоров между заинтересованными сторонами.

Члены Ukrainian Gambling Council подписали меморандум о рекламе азартных игр – документ, который призван стать основой для совместного подхода организаторов азартных игр в онлайн- и офлайн-рекламе их продуктов и услуг.

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Все члены Ukrainian Gambling Council подтверждают приверженность положениям Меморандума UGC по рекламе, в частности пункта 3.7.8, в котором задекларировано следующее:

Каждая из Сторон должна воздержаться от переманивания трафика и введения игроков в заблуждение в сети Интернет с использованием торговой марки (включая подобную или похожую) других Сторон данного Меморандума.

В то же время, как заявляют в UGC есть ряд проблем с легальными организаторами азартных игр касательно джентльменского поведения в сети Интернет. Поведение отдельных лицензированных организаторов азартных игр нарушает принципы свободной конкуренции, которые заложены в Конституции Украины (часть 2 статьи 42 Конституции Украины).

В Ukrainian Gambling Council отмечают, что только объединенными усилиями всех легальных организаторов азартных игр можно развивать гемблинг рынок Украины цивилизованным путем.