Як відомо, під ковідні обмеження США потрапили Бразилія, Великобританія, Індія, Іран, Ірландія, КНР (за винятком Гонконгу і Макао), країни Шенгенської зони та ПАР.

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Топові бразильські регуляри, яких на WSOP очікують чимало, вирішили поєднати необхідне із приємним і вирушили на карантин у мальовничі курортні локації, прихопивши із собою сім’ї. Один із найвідоміших бразильських покеристів Юрій "theNERDguy" Дзівілевський за натхненням перед Світовою серією вирушив до Коста-Рики.

Покерна родина Рафаеля Мораєса і Лалі Турньє зупинили свій вибір на мексиканській Тулумі. А от Ренан Брускі гріє кості на острові Аруба. Незабаром бразильські канікули завершаться, уже 30-го вересня покеристам на роботу.



Алекс Фоксен і Крістен Бікнел / korrespondent.net

Інші гравці з країн, які не потрапили до списку США, зможуть взяти участь в Світовій серії лише після повної вакцинації. Такі правила до смаку далеко не всім. Зокрема, відома покерна пара Алекс Фоксен і Крістен Бікнел оголосили бойкот WSOP, назвавши організаторів "рукою фармацевтичного впливу".