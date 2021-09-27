Как известно, под ковидные ограничения США попали Бразилия, Великобритания, Индия, Иран, Ирландия, КНР (за исключением Гонконга и Макао), страны Шенгенской зоны и ЮАР.

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Топовые бразильские регуляры, которых на WSOP ожидают немало, решили совместить необходимое с приятным и отправились на карантин в живописные курортные локации, прихватив с собой семьи. Один из самых известных бразильских покеристов Юрий "theNERDguy" Дзивилевский за вдохновением перед Мировой серией отправился в Коста-Рику.

Покерная семья Рафаэля Мораеса и Лали Турнье остановили свой выбор на мексиканском Тулуме. А вот Ренан Бруски греет кости на острове Аруба. Вскоре бразильские каникулы завершатся, уже 30-го сентября покеристам на работу.



Алекс Фоксен и Кристен Бикнел / korrespondent.net

Другие игроки из стран, не попавших в список США, смогут принять участие в Мировой серии лишь после полной вакцинации. Такие правила по вкусу далеко не всем. В частности, известная покерная пара Алекс Фоксен и Кристен Бикнел объявили бойкот WSOP, назвав организаторов "рукой фармацевтического воздействия".