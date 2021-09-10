Ще на початку літа Дойл натякнув, що готується якийсь великий фільм. Чуток та побажань фанів було вдосталь, але перші деталі картини з’явилися лише зараз.

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Відомо, що робота над документалкою уже стартувала. Нею займається команда, яка зняла для Netflix міні-серіал про Майкла Джордана "Останній танець".

Що саме буде у фільмі, де його покажуть і бодай приблизну дату виходу наразі не повідомляють. Єдине, що Дойл розповів — це те, що зйомки триватимуть довго, тому найближчим часом чекати на прем’єру не варто.

Назву фільму про Брансона також тримають у секреті. У соціальних мережах пропонують назвати картину "Останній рейз" або "Безкінечний танець".