Еще в начале лета Дойл намекнул, что готовится какой-то большой фильм. Слухов и пожеланий фанатов было достаточно, но первые детали картины появились только сейчас.

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Известно, что работа над документалкой уже стартовала. Ею занимается команда, которая сняла для Netflix мини-сериал о Майкле Джордане "Последний танец".

Что именно будет в фильме, где его покажут и хотя бы приблизительная дата выхода пока не сообщается. Единственное, что Дойл рассказал – это то, что съемки продлятся долго, поэтому в ближайшее время ожидать премьеру не стоит.

Название фильма о Брансоне также держат в секрете. В социальных сетях предлагают назвать картину "Последний рейз" или "Бесконечный танец".