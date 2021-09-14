Щасливим для українця виявився турнір, де починали грати аж 14 162 учасники. До фінального дня коло претендентів на золотий браслет WSOP звузилося до 2 000 гравців. Баталії за покерними столами у вирішальний день точилися приблизно 8 годин, після чого головний приз 282 586 доларів забрав українець Руслан Ришко.

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За фінальним столом у нього вже був комфортний чиплідерський стек. А все завдяки шаленій роздачі незадовго до цього. Українець переїхав одразу двох опонентів із АА і АК, маючи абсолютно маргінальну руку 4-6. Ришко знайшов у собі сміливість вколоти 4-бет на префлопі, а далі вороття вже не було. Рівером йому поклали стріт.

Маючи солідну перевагу за стеком, українець не розтринькав її за фінальним столом і зібрав чимало нокаутів. Понад 90 тисяч від загальної суми призових Ришко отримав за "голови" опонентів. У хедз-апі переможною рукою стали п'ятірки, які встояли проти А4 словака Алеса Лексе. До речі, ще один українець Олег Васильченко посів у цьому ж турнірі 8 місце, поповнивши свій банкрол на 35 тисяч доларів.

Таким чином, слідом за перемогами Андрія Держпільського і Влада Мартиненка, Руслан Ришко приніс Україні третій золотий браслет цьогорічної серії WSOP Online-2021.