Удачным для украинца оказался турнир, где начинали играть 4 162 участника. До финального дня круг претендентов на золотой браслет WSOP сузился до 2 000 игроков. Баталии за покерными столами в решающий день длились примерно 8 часов, после чего главный приз 282 586 долларов забрал украинец Руслан Ришко.

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За финальным столом у него уже был комфортный чиплидерский стек. А все благодаря безумной раздаче незадолго до этого. Украинец переехал сразу двух оппонентов с АА и АК, имея абсолютно маргинальную руку 4-6. Ришко нашел в себе смелость заколлировать 4-бет на префлопе, а потом пути назад не было. Ривером ему положили стрит.

Имея солидное преимущество по стеку, украинец не растерял его за финальным столом, где также собрал немало нокаутов. Более 90 тысяч долларов от общей суммы призовых Ришко получил за "головы" оппонентов. В хедз-апе победной рукой стали пятерки, которые устояли против А4 словака Алесса Лексе. Кстати, еще один украинец Олег Васильченко занял в этом же турнире 8 место, пополнив свой банкролл на 35 000 долларов.

Таким образом, вслед за победами Андрея Держпильского и Влада Мартыненко, Руслан Ришко принес Украине третий золотой браслет нынешней серии WSOP Online-2021.