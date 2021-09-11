Украинский профессиональный игрок не первый год штурмует турниры престижной серии WSOP. Предыдущий рекорд Мартыненко был достигнут год назад, когда он занял 78 место в Main Event WSOP Online-2020 и получил более 30 000 тысяч долларов. В этот раз новый занос принес украинскому регуляру еще и золотой браслет.

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Финальный день турнира с 20 участниками Влад Мартыненко начинал, имея стек 23,5 ББ. Этого вполне хватило, чтобы раскрутиться, досидеть до финального стола и занять лидирующие позиции. Среди соперников были замечены несколько звездных игроков – швед Саймон Лофберг, австриец Стефан Ленер, эстонец Эрмо Коск. Двукратный обладатель золотого браслета WSOP Ансон Цанг из Китая остался в шаге от финалки.

Ключевым для украинца стало выставление в 5-макс за банк 76,6 ББ. Мартыненко с валетами сумел переехать дам Коска. Дождавшись хедз-апа, борьбы в нем за браслет не получилось. В первой же раздаче украинец пошел в олл-ин с А7о, имея явное преимущество по фишкам над американцем Фаразом Джакой. А6s того не устояли под доминацией.

Победа Влада Мартыненко принесла ему денежное вознаграждение в сумме 251 000 долларов, а также первый в карьере золотой браслет WSOP.