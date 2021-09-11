Український професійний гравець не перший рік штурмує турніри престижної серії WSOP. Попереднього рекорду Мартиненко досяг рік тому, коли посів 78 місце в Main Event WSOP Online-2020 і отримав понад 30 000 доларів. Цього разу новий занос приніс українському регуляру ще й золотий браслет.

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Фінальний день турніру з 20 учасниками Влад Мартиненко починав, маючи стек 23,5 ББ. Його цілком вистачило, щоб розкрутитися до фінального столу і закріпитися в лідерах. Серед суперників було чимало зіркових гравців – швед Саймон Лофберг, австрієць Стефан Ленер, естонець Ермо Коск. Дворазовий володар золотого браслету WSOP Ансон Цанг з Китаю залишився за крок від фіналки.

Ключовим для українця стало виставлення в 5-макс за банк 76,6 ББ. Мартиненко з валетами зумів переїхати дам Коска. Дочекавшись хедз-апу, боротьби за браслет не вийшло. У першій же роздачі українець пішов в олл-ін з А7о, маючи явну перевагу за фішками над американцем Фаразом Джакою. А6s того не встояли під домінацією.

Перемога Влада Мартиненка принесла йому 251 000 доларів, а також перший в кар'єрі золотий браслет WSOP.