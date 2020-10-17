Американська нація рахує дні до 3-го листопада – дати президентських виборів у США. Покерист Олівер Джил також голосуватиме, більше того, сподівається заробити на виборі громадян.

Для австралійця із подвійним громадянством політологія – не пустий звук. Олівер Джил отримав науковий ступінь у цій сфері. Відтак активно застосовує свої знання, зокрема, для заробітку на ставках. Свою беттінгову кампанію Джил розпочав ще у 2008 році, щоправда, нерідко помилявся у прогнозах.

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Взяти реванш покерист спробує на цьогорічних виборах, інвестуючи у перемогу Джозефа Байдена. Із думкою Олівера Джила погоджуються і букмекери, які фаворитом вважають саме представника демократичних сил. Усе було інакше на початку року, ще до пандемії.



Олівер Джил. Фото: Aussie Millions

Суттєві корективи у розподіл сил в боротьбі за президентське крісло зробив коронавірус. Дональд Трамп здав позиції, надто безпечно сприймаючи загрозу. Відтак, ті, хто поставив на Байдена ще навесні, зараз потирають руки.

Слід сказати, президентські вибори у США – тема, яку активно експлуатують і у покерному ком’юніті. Багато відомих гравців не приховують своєї політичної позиції, а дехто наполегливо підтримує улюбленого кандидата, навіть ризикуючи своєю покерною кар’єрою.