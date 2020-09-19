Більшість гравців в онлайн-покер із креативом підходять до обрання нікнейму в своєму ігровому аккаунті. Утім, інколи перегинають палицю, як це трапилось із Тімом Бартом, відомим за віртуальними столами як "Trump 2024".

Покерний сайт WSOP, зважаючи на наближення президентських виробів у США, оновив правила створення псевдонімів, цензуруючи будь-які прояви політичних послань. Власне такий очевидний підтекст містить нікнейм Тіма Барта, відвертого прихильника чинного президента США Дональда Трампа.

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Аккаунт покериста заблокували навіть попри те, що під псевдонімом "Trump 2024" він грає уже 4 роки, відколи Дональд Трамп пішов на свій перший президентський термін. Далекоглядний Тім Барт, утім, переконаний, що господар Білого Дому у листопаді збереже свою прописку ще на наступні 4 роки.



Тім Барт. Фото: pokernews

Покеристу дали кілька днів аби змінити нікнейм, утім американець обрав принципову позицію і не збирається прогинатись під цензурою. Адміністрація покерного сайту WSOP, своєю чергою, переконує, що буде діяти неупереджено і займе повністю аполітичну позицію. А отже, за віртуальні столи не потрапить жоден кандидат, чи політична сила.