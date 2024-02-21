Саме Томас став переможцем найдорожчого турніру Європейського покерного туру, що зараз відбувається у Парижі.

До теми Держипільський зупинився за крок від перемоги в одному з найдорожчих онлайн-турнірів

Заплатити за участь в змаганнях довелося аж 50 тисяч євро і таких відчайдухів знайшлося заледве пів сотні. Лише восьмеро з них потрапили до призової зони. Найменша виплата дісталася зірковому британцю Стефену Чідвіку (116 тисяч євро), а сьомим вилетів легендарний онлайн-гравець Ніклас Астедт (145 тисяч).

Зрештою, у хедз-апі Сантер зійшовся з американцем Крісом Брюером і вийшов переможцем з тригодинної дуелі. Як нагорода – вражаючі 889 тисяч євро призових.

А трохи раніше Томас заробив 225 тисяч доларів в престижному онлайн-мільйоннику, де фінішував другим. Тут він поступився лише Педро Невесу.

Українці запалюють у Парижі

Українські покеристи вже теж встигли продемонструвати непогані результати на паризькому етапі EPT. Поки що наші земляки не діставалися до фінальних столів, але час ще є. Європейський покерний тур у столиці Франції триватиме до 25 лютого.