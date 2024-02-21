Нещодавно ми уже розповідали, як виступили українці в Головній події EPT Paris. До вашої уваги результати наших призерів в інших турнірах у столиці Франції.
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Найкращі результати серед українців на FPS Main Event показали:
- Григорій Варакута - 54 місце
- Ярослав Шкляр - 123 місце
- Назар Бугайов - 219 місце
Загальний призовий фонд турніру – 3 983 040 євро
FPS High Roller:
- Сергій Баранов - 50 місце
- Михайло Демиденко - 90 місце
- Андрій Козленко - 108 місце
Загальний призовий фонд - 3 444 480 євро
На FPS Cup:
- Ольга Єрмольчева - 41 місце
- Дмитро Іщенко - 94 місце
- Юрій Кондрат - 181 місце
Загальний призовий фонд - 986 400 євро
NLH Hold’em Freezeout:
- Григорій Варакута – 22 місце
Загальний призовий фонд - €275,520
Французький етап Європейського покерного туру завершиться 25 лютого. Бажаємо нашим спортсменам перемог, чи принаймні участі за фінальними столами.