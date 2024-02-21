Недавно мы уже рассказывали, как выступили украинцы в Главном событии EPT Paris. Вашему вниманию результаты наших призёров в других турнирах в столице Франции.

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Лучшие результаты среди украинцев на FPS Main Event показали:

Григорий Варакута - 54 место

Ярослав Шкляр - 123 место

Назар Бугаев - 219 место

Общий призовой фонд турнира – 3 983 040 евро



FPS High Roller:

Сергей Баранов - 50 место

Михаил Демиденко - 90 место

Андрей Козленко - 108 место

Общий призовой фонд - 3 444 480 евро

На FPS Cup:

Ольга Ермольчева - 41 место

Дмитрий Ищенко - 94 место

Юрий Кондрат - 181 место

Общий призовой фонд - 986 400 евро

NLH Hold'em Freezeout:

Григорий Варакута – 22 место

Общий призовой фонд - 275 520 евро

Французский этап Европейского покерного тура завершится 25 февраля. Желаем нашим спортсменам побед, или хотя бы участия за финальными столами.