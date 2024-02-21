Недавно мы уже рассказывали, как выступили украинцы в Главном событии EPT Paris. Вашему вниманию результаты наших призёров в других турнирах в столице Франции.

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Лучшие результаты среди украинцев на FPS Main Event показали:

  • Григорий Варакута - 54 место
  • Ярослав Шкляр - 123 место
  • Назар Бугаев - 219 место

Общий призовой фонд турнира – 3 983 040 евро

FPS High Roller:

  • Сергей Баранов - 50 место
  • Михаил Демиденко - 90 место
  • Андрей Козленко - 108 место

Общий призовой фонд - 3 444 480 евро

На FPS Cup:

  • Ольга Ермольчева - 41 место
  • Дмитрий Ищенко - 94 место
  • Юрий Кондрат - 181 место

Общий призовой фонд - 986 400 евро

NLH Hold'em Freezeout:

  • Григорий Варакута – 22 место

Общий призовой фонд - 275 520 евро

Французский этап Европейского покерного тура завершится 25 февраля. Желаем нашим спортсменам побед, или хотя бы участия за финальными столами.