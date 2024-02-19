Главное событие EPT с бай-ином 1 100 евро собрало более 4 тысяч входов и растянулось почти на неделю.
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В конце концов, в призовую зону попали 619 покеристов, среди которых нашлось место и аж десяти украинцам. Выше всех из наших забрался Игорь Золотухин, который финишировал 54-м.
Результаты украинцев в EPT Main Event
- 54. Игорь Золотухин – 8 710 евро;
- 123. Ярослав Шкляр – 4 980;
- 219. Назар Бугаев – 3 770;
- 260. Сергей Тарнакин – 3 300;
- 345. Вероника Козленко – 2 850;
- 403. Евгения Березюк – 2 490;
- 457. Юрий Сенчило – 2 170;
- 547. Михаил Гутий – 1 890;
- 564. Иван Кузив – 1 890;
- 578. Алексей Плаксий – 1 890.
Сенсационным же триумфатором турнира стал представитель Нидерландов Матеуш Мулюхюзен, для которого это первый титул подобного масштаба. В хедз-апе он одолел словенца Блажа Зерява и заработал 470 тысяч евро.
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