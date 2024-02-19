Главное событие EPT с бай-ином 1 100 евро собрало более 4 тысяч входов и растянулось почти на неделю.

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В конце концов, в призовую зону попали 619 покеристов, среди которых нашлось место и аж десяти украинцам. Выше всех из наших забрался Игорь Золотухин, который финишировал 54-м.

Результаты украинцев в EPT Main Event

54. Игорь Золотухин – 8 710 евро;

123. Ярослав Шкляр – 4 980;

219. Назар Бугаев – 3 770;

260. Сергей Тарнакин – 3 300;

345. Вероника Козленко – 2 850;

403. Евгения Березюк – 2 490;

457. Юрий Сенчило – 2 170;

547. Михаил Гутий – 1 890;

564. Иван Кузив – 1 890;

578. Алексей Плаксий – 1 890.

Сенсационным же триумфатором турнира стал представитель Нидерландов Матеуш Мулюхюзен, для которого это первый титул подобного масштаба. В хедз-апе он одолел словенца Блажа Зерява и заработал 470 тысяч евро.

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