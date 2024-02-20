Ми вже розповідали про гучні успіхи Андрія у 2024 році, та українець, схоже, не має ані найменшого наміру зупинятися. Цього разу Держипільський фінішував другим у турнірі Titans Event з чималеньким бай-іном 5200 доларів.

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Змагання зібрали 61 вхід, що сформувало призовий фонд у понад 300 тисяч доларів. Зрештою, склад фінального столу видався направду зірковим: Девід Ян, Крістіан Рудольф, Андраш Немет, Томас Мюлокер, Родріго Сірічук та, звісно, Андрій Держипільський.

У вирішальній дуелі суперником Андрія став бразилець Сірічук. Перед початком хедз-апу опоненти вирішили поділити більшість призового фонду, тож надовго сам фінал не затягнувся – Родріго виявився трохи фартовішим і здобув перемогу та майже 73 тисяч доларів. Держипільський, утім, навряд чи аж надто засмутився, адже йому дісталася 71 тисяч баксів.



Підсумкова таблиція Titas Event / Cardmates

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