В серйозній зірковій компанії Андрій Держипільський боровся за титул чемпіона статусного онлайн-турніру "мільйонерів", призовий фонд якого склав 1 660 000 доларів. Серед суперників українця за фінальним столом виявились Оле Шеміон, Семюель Вудсен, Ніклас Астед та Самуель Муллур.

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У розбірках покерної знаті найяскравіше сяяв Оле Шеміон, який практично самотужки розправився зі всіма суперниками. Один із ключових банків німець забрав, поїхавши з кишеньковим дамами проти ідентичної руки АК у Семюеля Муллура та Метью Стампфа. За сприяння Шеміона відпочивати також пішли Ніклас Астед та Янс Арендс.



Андрій Держипільський / Фото PokerNews

У підсумку до хедз-апу, де суперником німця став Андрій Держипільський, Оле Шеміон вийшов із гігантською перевагою за стеком – 206 великих блайндів проти 10 в українця. Сутичка завершилась блискавично, лише за дві роздачі. Держипільський за друге місце отримав 264 560 доларів призових (9.2 млн гривень). Оле Шеміон, який уже вп’яте виграв цей турнір, забрав 337 413 баксів.