В рамках 13 епізоду "High Stakes Poker" "durrrr" виграв кілька солідних банків. При цьому, Двану навіть не довелось застосовувати свій шалений блеф – суперники самі дарували йому гроші.

Для Тома Двана не існує поганої руки навіть на лімітах 200/400 доларів. З 9-5 с’ютовими "durrrr" поцілив у середню пару і флеш-дро на флопі А-5-4. Брендон Стівен продовжив гру із К-4 пік. Дев’ятка на терні подарувала Двану дві пари, але, зважаючи на репутацію Тома, Брендон так просто не здавався. На ставку 33 000 Стівен відповів чек-рейзом – 87К. "durrrr" у відповідь оголосив олл-ін і навіть капітуляція суперника принесла Двану 164 000 доларів.

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Роздача за участю Тома Двана і Брендона Стівена. Фото: pokernews

Чергові дві пари Том Дван зібрав із 9-7 у протистоянні одразу із трьома суперниками. Найбільших втрат тут зазнав Джейк Деніелс, який на флопі 7-К-2 влучив у топ-пару з рукою А-К. Дван продовжив боротьбу із середньою парою і був винагороджений черговою дев’яткою на наступній вулиці. На терні обійшлось без екшену, але на рівері Том отримав бажану проплату на велью-бет і забрав ще один хороший банк – 178 200.



Роздача за участю Тома Двана і Ріка Соломона. Фото: pokernews

Зрештою, Дван не був би Дваном, якби не розіграв і найбільший пот вечора. Рік Соломон (9-5 трефи), на свою біду, отримав флеш-дро на флопі 7-2-5. Том Дван (Q-10 трефи) також не поспішав складати зброї. Не без допомоги Джейка Деніелса (J-10), який на терні влучив у старшу пару, банк добряче розкачали. А трефова 8 на рівері стала вишенькою на торті. Том Дван добрав 75 тисяч з молодшого флеша Ріка Соломона і наростив стек ще на 320 500 баксів.