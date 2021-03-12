В рамках 13 эпизода "High Stakes Poker" "durrrr" выиграл несколько солидных банков. При этом, Двану даже не пришлось применять свой безумный блеф – соперники сами дарили ему деньги.

Для Тома Двана не существует плохой руки даже на лимитах 200/400 долларов. С 9-5 одномастными "durrrr" попал в среднюю пару и флеш-дро на флопе а-5-4. Брэндон Стивен продолжил игру с К-4 пик. Девятка на терне подарила Двану две пары, но, несмотря на репутацию Тома, Брэндон так просто не сдавался. На ставку 33 000 Стивен ответил чек-рейзом – 87К. "durrrr" в ответ объявил олл-ин и даже капитуляция соперника принесла Двану 164 000 долларов.

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Раздача с участием Тома Двана и Брэндона Стивена. Фото: pokernews

Очередные две пары Том Дван собрал с 9-7 в противостоянии сразу с тремя соперниками. Наибольшие потери здесь потерпел Джейк Дэниелс, который на флопе 7-К-2 попал в топ-пару с рукой А-К. Дван продолжил борьбу со средней парой и был вознагражден очередной девяткой на следующей улице. На терне обошлось без экшена, но на ривере Том получил желанную проплату своего велью-бета и забрал еще один хороший банк – 178 200.

Раздача с участием Тома Двана и Рика Соломона. Фото: pokernews

В конце концов, Дван не был бы Дваном, если бы не разыграл и самый большой пот вечера. Рик Соломон (9-5 треф), на свою беду, получил флеш-дро на флопе 7-2-5. Том Дван (Q-10 треф) также не спешил складывать оружие. Не без помощи Джека Дениелса (J-10), который на терне попал в старшую пару, банк сильно раскачали, а трефовая 8 на ривере стала вишенкой на торте. Том Дван добрал 75 тысяч с младшего флеша Рика Соломона и нарастил стек еще на 320 500 баксов.