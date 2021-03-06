Покерист Даг Полк, который недавно "разорвал" в челендже Даниэля Негреану, продолжает удивлять. Американец показал волевой пас с сильной комбинацией в противостоянии с Филом Хельмутом в рамках шоу "High Stakes Poker".

Настоящим украшением 12 эпизода "High Stakes Poker" стала раздача, в которой Даг Полк и Фил Хельмут попали в стрит с флопа. На доске J-9-8 "Poker Brat" получил натсовую комбинацию с рукой Q-10, Полк оказался позади с 10-7. Несмотря на небольшой банк, Хельмут отправил практически все свои фишки в центр стола, в ответ на ставку соперника. Даг, впрочем, нашел аргументы, чтобы не отдавать 97 200 долларов, несмотря на готовую комбинацию. Комментатор Гейб Каплан назвал это решение величайшим пасом в истории шоу.

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Раздача с участием Дага Полка и Фила Хельмута. Фото: pokernews.com

Не так уверенно чувствовал себя Фил Хельмут с карманными королями, столкнувшись с изысканным блефом в исполнении Джеймса Борда. "Poker Brat" залимпил сильную руку, когда соперник пошел в бой с настоящим "мусором" – 7-2. Борд, впрочем, благодаря агрессивному розыгрышу, заставил Хельмута сбросить K-K уже на терне. На помощь Джеймсу пришел бубновый туз, который появился на доске после появления первых трех карт.

Ну и куда же на "High Stakes Poker" без Тома Двана. "Durrrr" завершил сессию в присущем ему стиле. Дван поверил в потенциал сьютовых 9-7, разогнав банк три-бетом в схватке с Брэндоном Стивеном. К несчастью для префлоп-агрессора, оппонент получил на флопе J-4-8 топ-пару, а Дван – перспективные "дрова" – стрит-флеш дро. Том поставил три барреля, так и не получив желаемого усиления, а Брэндон Стивен стал богаче на 107 тысяч долларов.