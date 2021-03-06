Покерист Даг Полк, який нещодавно "розірвав" в челенджі Даніеля Негреану, продовжує дивувати. Американець спромігся на вольовий пас із сильною комбінацією у протистоянні із Філом Хельмутом в рамках шоу "High Stakes Poker".

Справжньою окрасою 12 епізоду "High Stakes Poker" стала роздача, в якій Даг Полк і Філ Хельмут влучили у стріт з флопу. На дошці J-9-8 "Poker Brat" отримав натсову комбінацію з рукою Q-10, Полк опинився позаду із 10-7. Попри невеликий банк, Хельмут відправив практично усі свої фішки в пот на ставку суперника. Даг утім знайшов аргументи, аби не заколувати 97 200 доларів, попри готову комбінацію. Коментатор Гейб Каплан назвав це рішення найвеличнішим пасом в історії шоу.

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Роздача за участі Дага Полка і Філа Хельмута. Фото: pokernews.com

Не так упевнено почувався Філ Хельмут із кишеньковим королями, наразившись на вишуканий блеф у виконанні Джеймса Борда. "Poker Brat" залімпив сильну руку, коли суперник пішов у бій зі справжнім "сміттям" – 7-2. Борд, утім, завдяки агресивному розіграшу, змусив Хельмута скинути K-K уже на терні. На допомогу Джеймсу прийшов бубновий туз, який з’явився на дошці після появи перших трьох карт.

Ну і куди ж на "High Stakes Poker" без Тома Двана. "durrrr" завершив сесію у притаманному йому стилі. Дван повірив у потенціал с’ютових 9-7, розігнавши банк три-бетом в сутичці із Брендоном Стівеном. На біду для префлоп-агресора, опонент отримав на флопі J-4-8 топ-пару, а Дван – перспективні "дрова" – стріт-флеш дро. Том поставив три бареля, так і не отримавши бажаного підсилення, а Брендон Стівен став багатшим на 107 тисяч доларів.