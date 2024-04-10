Том Дван підтвердив свою участь у шоу Hustler Casino Live, яке наприкінці травня збере маститих покеристів за дорогою кеш-грою. Зважаючи на серйозні фінансові проблеми американця, мінімальний бай-ін у 1 000 000 викликає чимало запитань до хайролера.

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Не беремось гадати, звідки у Двана мільйон доларів на гру, а чекаємо 28 травня щоб побачити розбірки хайролерів у всій красі. У день старту Світової серії покеру до казино Лос-Анджелеса, крім Тома, завітають Тоні Джі, Ден "Jungleman" Кейтс, Ітан "Rampage" Яу та Алан Кітінг. Згодом, а баталії триватимуть 3 дні, до мільйонерів доєднається Сантош Суварна і Даг Полк.



Том Дван / Фото Poker Dream



Даг Полк / Фото PokerNews

Саме останній, до слова, розбурхав скандал із серйозними борговими проблемами Тома Двана. Полк стверджує, що "Durrrr" винен людям близько 30 мільйонів доларів, утім, не поспішає повертати борги.

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