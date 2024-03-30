Американський покерист Аарон Барон в турнірний покер перейшов не так давно, до цього його спеціалізацією були SNG, а згодом Spin&Go. Попри очевидні успіхи, а покеристу двічі набивав статус SuperNova Elite на PokerStars саме на коротких турнірах, Барон вирішив перекваліфікуватись на МТТ-гравця. Зірок із неба не хапає, але свій мільйончик чистими вже виграв. І ось як це йому вдалось.

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Жоден із найбільших виграшів Аарона не перевершив 6% (60K доларів) від його загального профіту у мільйон доларів. В сумі вони склали лише 20% (200K) від загального плюсу. Це дуже невеликий відсоток, а відтак покерист досяг успіху в МТТ за рахунок інших факторів

Найбільші виграші Аарона Барона / Фото Pokeroff

Об’єм гри

Перш ніж перейти до МТТ, Барон грав SNG. З 2010 до 2015 року він награв 242 000 таких коротких турнірів. З самого початку він зрозумів, що його заробіток зводиться до простого математичного завдання: Профіт = виграш/за турнір * кількість турнірів.

Визначити точний вінрейт у МТТ складніше, але покерист продовжував дотримуватися принципу, за яким грав у SNG: якщо хочеш заробити більше, потрібно грати більше.

Вибір гри

Цей чинник стосується як бай-іну, так і формату турнірів. ABI (середній бай-ін) Аарона становить 110 доларів. Його часто запитували, чому не грав дорожче. Відповідь тут не в тому, що складно перемагати у дорожчих турнірах, а наскільки великою є перевага над полем у цих турнірах, і з якою дисперсією ви готові мати справу. Чим більший бай-ін, тим меншою стає перевага над полем.

На вищих лімітах з'являються неймовірно складні "фінальні боси". Якось Аарона чек-рейзнув Патрік Леонард, тим самим вибивши з колії. Тоді покерист подумав: у такому складі я не здатен часто перемагати, доведеться ще трохи часу посидіти в солверах. Барон не перестав підвантажувати дорожчі турніри, але почав обережніше їх обирати. "Бити" гру недостатньо, завжди доводиться враховувати вплив дисперсії та ризику розоритися, і ось наочний приклад:

ROI 1% у турнірі за 1 000 доларів = 10 доларів

ROI 10% у турнірі за 100 доларів = 10 доларів

Якщо можна заробляти ту ж суму грошей і грати дешевше, краще грати дешевше. Адже ризику менше, а потенційний прибуток такий самий.



Аарон Барон / Фото соцмережа X покериста

Ще один важливий аспект – формат турнірів. 75% всіх турнірів, які грає Аарон – це PKO. Багато покеристів ненавидять цей формат і вважають, що вони дуже дисперсійні. Однак, на думку Барона, граючи їх оптимально, PKO менш дисперсійні за звичайні турніри. У звичайних турнірах потрібно пережити 70-80% ігрового поля, щоб потрапити в гроші, а у PKO-турнірах ви можете отримати прибуток у будь-який момент, незалежно від того, скільки гравців залишилося. Просто вибиваєш опонента та отримуєш профіт тут і зараз.

Перевага над полем

Якось батьки запитали у Аарона, як він збирається провести день. Той відповів, що вивчатиме роздачі. "Ти так довго граєш у покер, невже твоїх знань недостатньо?", – здивовано перепитали батьки. GTO розвивається, стратегії, які працювали раніше, старіють, тому доводиться продовжувати працювати над грою, бо й інші гравці це роблять. Але робота над грою – це не запам'ятовування 7 різних сайзингів ставок на постфлопі з точною частотою на мільйон різних текстур борду. Перевага над полем – це ще один контрольований фактор успіху в покері, поряд з обсягом та вибором гри.

За винятком поодиноких унікумів, найкращі гравці в покер – це найпрацелюбніші гравці. Якщо ви хочете також досягти успіху, потрібно брати приклад з їх відданості грі. Покеристи одержимі рішеннями солверів, але не розуміють найважливішого: треба бути відданим своїй справі. Покер несправедливий – менш сильні гравці можуть заробляти більше за вас. Але потрібно запам'ятати одне: чим більше зусиль ви вкладаєте в покер, тим більша ймовірність досягти успіху.

Задавайте запитання, розбирайте роздачі, у яких ви не є впевненими, не будьте надто суворі до себе, якщо десь облажаєтеся. Це все – невід'ємні складові покерного шляху. Намагайтеся щосили ставати кращим, ніж ви були вчора. Саме цей підхід Аарон Барон використав, щоб досягти профіту в 1 000 000 доларів і буде продовжувати дотримуватись своїх постулатів, щоб заробити ще один.