Конфлікт розпочав канадець. Даніель дозволив собі не надто дружні репліки щодо навчального курсу американця. Даг у відповідь за першої кращої нагоди критикував Негреану.

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Врешті апогеєм цієї перепалки став гучний хедз-ап поєдинок, в якому Полк буквально проїхався по своєму супернику. Даг забрав у принципового опонента більше мільйона доларів!

Схоже, той матч поставив крапку у війні. Надалі градус протистояння суттєво знизився. І от Даніель навіть заглянув в гості до Полка. У подкасті Дага два титани покеру обговорили чимало цікавих тем. У бесіді панувала дружня атмосфера.

Численним арміям прихильників двох гравців можна тішитися укладенню миру. Адже протистояння двох велетнів уже подарувало вболівальникам хайповий і яскравий тет-а-тет матч.