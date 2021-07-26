Конфликт начал канадец, когда Даниэль позволил себе не слишком дружественные высказывания относительно учебного курса американца. В ответ Даг принялся критиковать Негреану при каждой удобной возможности.

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В итоге, апогеем этой перепалки стал громкий хедз-ап поединок, в котором Полк буквально проехался по своему сопернику. Даг забрал у принципиального оппонента более миллиона долларов!

Похоже, тот матч поставил точку в войне. В дальнейшем градус противостояния существенно снизился. И вот Даниэль даже заглянул в гости к Полку. В подкасте Дага два титана покера обсудили много интересных тем. В беседе царила дружеская атмосфера.

Многочисленным армиям поклонников двух игроков можно радоваться заключению мира. Ведь противостояние двух гигантов уже подарило болельщикам хайповый и яркий тет-а-тет матч.