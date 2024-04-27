Бійка, арешт, госпіталізація: феєрична розв’язка покерної роздачі

Покер хоч і вимагає від гравців зосередженості та виваженості, втім, і без пристрасті у цій інтелектуальній грі не обійтися. Іноді, щоправда, ця пристрасть може литися аж через край.

Серйозний скандал днями розгорівся в одному з американських покер-румів. Справа була у закладі під назвою Delaware Park у Вілмінгтоні, штат Делавер. У залі, як і щовечора, відбувалася звичайна кеш-гра, яка, проте, в підсумку потрапила до кримінального розділу місцевої преси.

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Головним героєм, чи то радше антигероєм скандалу став 28-річний чолов’яга Тавон Вайт. Вже сильно за північ він програв чималий банк і, вочевидь, дуже сильно засмутився. Тавон наче у хвацьких голлівудських бойовиках перестрибнув через стіл і накинувся на переможця роздачі. Той виявився цілком спроможним за себе постояти, тож розгорілася бійка. Дати собі раду з розбишаками не вдалося охороні закладу і довелося втручатися поліції.

Вайт опинився за ґратами, а от покериста, на якого він напав, довелося везти до лікарні через травми середньої важкості. Тавона з тюрми випустили уже наступного дня під заставу в 10 500 доларів, але зі звинуваченням у злочинному заподіянні шкоди. Відтак, на горе-покериста ще чекає суд.

Tony G проти Хельмута

Зірковий литовський покерист Антанас Tony G Гуога заявив, що легендарний Філ Хельмут боїться змагатися з ним і запропонував американцю спростувати це твердження, зігравши з ним хедз-ап.