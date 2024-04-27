Драка, арест, госпитализация: феерическая развязка покерной раздачи

Покер хоть и требует от игроков сосредоточенности и взвешенности, но и без страсти в этой интеллектуальной игре не обойтись. Иногда, правда, эта страсть может литься через край.

Серьезный скандал на днях разгорелся в одном из американских покер-румов. Дело было в заведении под названием Delaware Park в Уилмингтоне, штат Делавэр. В зале, как и каждый вечер, проходила обычная кэш-игра, какая, однако, в итоге попала в криминальный раздел местной печати.

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Главным героем, то ли скорее антигероем скандала стал 28-летний мужчина Тавон Уайт. Уже сильно за полночь он проиграл немалый банк и, очевидно, очень сильно расстроился. Тавон словно в лихих голливудских боевиках перепрыгнул через стол и набросился на победителя раздачи. Тот оказался вполне способен за себя постоять, так что разгорелась драка. Совладать с разбойниками не удалось охране заведения и пришлось вмешиваться полиции.

Уайт оказался за решеткой, а вот покериста, на которого он напал, пришлось везти в больницу из-за травм средней тяжести. Тавона из тюрьмы выпустили уже на следующий день под залог в 10 500 долларов, но с обвинением в преступном причинении вреда. Следовательно, горе-покериста еще ждет суд.

Tony G против Хельмута

Звездный литовский покерист Антанас Tony G Гуога заявил, что легендарный Фил Хельмут боится соперничать с ним и предложил американцу опровергнуть это утверждение, сыграв с ним хедз-ап.