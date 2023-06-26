Усі дороги ведуть до Лас-Вегаса: Світова серія покеру встановлює рекорди відвідуваності

Ще 3 турніри Світової серії покеру встановили рекорд відвідуваності. В усіх подіях взяли участь українські гравці, які продовжують боротися за браслети WSOP.

Турнір $1,500 Millionaire Maker зібрав 10 430 входів і став найбільшою за відвідуваністю живою подією на WSOP із таким бай-іном. Чемпіон та віцечемпіон отримають понад 1 000 000 доларів.

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У третій день події перейшли 327 гравців. У верхній частині чип-каунту знаходиться український покерист Ростислав Сабіщенко. У нього 109 ББ – це 22-й стек турніру. Також у грі Вадим Шльоз і Валентин Шабельник.

Ще один турнір $500 Salute to Warriors зібрав 4 303 гравців – рекорд відвідуваності цієї події за всю історію WSOP. У грі залишається 661 учасник. Серед українців найвище у чип-каунті Ольга Єрмольчева та Сергій Голодюк.

Турнір $1K Seniors Championship зібрав 8 180 входів. Це майже на 1 000 більше у порівнянні з торішнім рекордом. За фінальним столом лідирує Ден Хейміллер – чемпіон цієї події у 2014 році. Також у грі залишається власник 7 браслетів WSOP, член Залу слави покеру, 82-річний Біллі Бакстер.

Біллі Бакстер / Фото PokerNews

Більшість браслетних турнірів Світової серії покеру завершилися. Нагадаємо, що сайт Poker Industry Pro, підбиваючи проміжні підсумки, зробив висновок, що цього року WSOP стане рекордним за всю 53-річну історію.