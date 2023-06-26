Все дороги ведут в Лас-Вегас: Мировая серия покера устанавливает рекорды посещаемости

Ещё 3 турнира WSOP установили рекорд посещаемости. Во всех событиях Мировой серии покера поучаствовали украинские игроки, которые продолжают сражаться за браслеты.

Турнир $1,500 Millionaire Maker собрал 10 430 входов и стал крупнейшим по посещаемости живым событием на WSOP с таким бай-ином. Чемпион и вице-чемпион заработают более 1 000 000 долларов.

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В третий день события перешли 327 игроков. В верхней части чип-каунта идёт украинский покерист Ростислав Сабищенко. У него 109 ББ и 22-й стек турнира. Также в игре Вадим Шлёз и Валентин Шабельник.

Ещё один турнир $500 Salute to Warriors собрал 4 303 игрока – рекорд посещаемости в данном событии за всю историю WSOP. Остаётся в игре 661 участник. Из украинцев выше всех в чип-каунте Ольга Ермольчева и Сергей Голодюк.

Турнир $1K Seniors Championship собрал 8 180 входов. Это почти на 1 000 больше в сравнении с прошлогодним рекордом. За финальным столом лидирует Дэн Хеймиллер – чемпион этого же события в 2014 году. Также в игре обладатель 7 браслетов WSOP, член Зала покерной славы, 82-летний Билли Бакстер.

Билли Бакстер / Фото PokerNews

Большая часть браслетных турниров Мировой серии покера завершилась. Напомним, что сайт Poker Industry Pro, подводя промежуточные итоги, утверждает, что в этом году WSOP станет рекордным по многим показателям за всю 53-летнюю историю.