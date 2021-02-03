Провідний український рум PokerMatch продовжує тішити своїх гравців. Цього разу там постаралися, щоб суботи стали чи не улюбленим днем тижня для українських шанувальників покеру.

Річ у тому, що в лобі руму з’явилися нові регулярні турніри "PokerMatch All-Star PKO". Відбуватимуться вони щосуботи, починаючи вже із найближчої – 6 лютого. Кожен турнір матиме гарантію щонайменше 1 мільйон гривень, а переможці збагатяться на шестизначні суми!

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При цьому вхідний квиток коштуватиме лише 330 гривень (гарантія 1 млн), або 500 гривень (гарантія 1 210 000). До того ж, відібратися на "PokerMatch All-Star PKO" можна буде через сателіти із зовсім невеликими бай-інами.

Усі турніри відбуватимуться у форматі прогресивного нокауту із ребаями та аддонами. Ось розклад усіх турнірів "PokerMatch All-Star" PKO на лютий: