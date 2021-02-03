Ведущий украинский рум PokerMatch продолжает радовать своих игроков. И в этот раз он постарался, чтобы субботы стали едва ли не любимым днем недели для украинских поклонников покера.

Дело в том, что в лобби рума появились новые регулярные турниры "PokerMatch All-Star PKO". Проходить они будут каждую субботу, начиная уже с ближайшей – 6 февраля. У каждого турнира будет гарантия не менее 1 миллиона гривен, а победители пополнят счет на шестизначные суммы!

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При этом входной билет будет стоить всего 330 гривен (гарантия 1 миллион), или 500 гривен (гарантия 1 миллион 210 тысяч). К тому же, отобраться на "PokerMatch All-Star PKO" можно будет через сателлиты с крошечными бай-инами.

Все турниры будут проходить в формате прогрессивного нокаута с ребаями и аддонами. Вот расписание всех турниров "PokerMatch All-Star" PKO на февраль: