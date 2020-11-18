Джонатан Літтл – успішний професійний покерист, за спиною у якого понад 7 млн доларів призових за кар’єру. При цьому американець люб’язно ділиться премудростями гри із новачками.

Цього разу Літтл розповів, які ризики можуть бути у надто агресивному розіграші топ-пари.

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Нещодавно я натрапив на роздачу із кеш-гри з блайндами 2/5 доларів, яка дуже яскраво демонструє критичну помилку, що роблять дуже багато покеристів.

Отож, тайтово-пасивний гравець зі стеком 500 доларів робить рейз 15 доларів зі середньої позиції. Наш Герой робить кол на баттоні з червовими K-J. Не маю нічого проти колу. Зрівняти адекватного розміру ставку з бродвейними картами однієї масті майже завжди хороше рішення. Вони мають сильний постфлоп потенціал, адже інколи ловитимуть флеш. А от якби в Героя були K-J різної масті йому варто було б або викинути їх, або зробити ре-рейз приблизно 45 доларів.

Так чи інакше, на флопі вийшли К-8-5 усі різної масті. Перший гравець ставить 30 доларів у банк 37 і наш Герой з топ-парою вирішує підійняти до 100 доларів. Однозначно правильним рішенням тут був кол. Єдина погана для Героя карта на тьорні – це туз, тож сенсу захищатися немає. Рейз тут погане рішення ще й тому, що більшість рук, які Герой б’є суперник викине. Якщо ж він зробить кол, то залишить ці слабші руки у розіграші.

Проте у цьому конкретному випадку опонент відповів Герою ол-іном у загалом 485 доларів. Після цього його спектр став майже очевидним. Я би дуже здивувався, якби побачив там щось окрім К-К, 8-8, 5-5, А-А чи А-К. Наш Герой утім зробив кол (ще одна жахлива помилка) і програв сету вісімок.

Правильною лінією для Героя у цій роздачі було б зробити кол на флопі і тьорні, а згодом викинути на третю ставку від опонента. Він, звісно, усе одно програв би гроші, але таким чином мінімізував власні втрати. Замість 485 доларів, програв лише 105.

Коли ви потрапляєте у топ-пару із не дуже сильним кікером, то повинні старанно контролювати розмір банку. Такі руки досить часто виграватимуть вам невеликі банки, утім коли в центрі столу опиняється багато грошей ви, ймовірно, уже далеко позаду.