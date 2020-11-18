Джонатан Литтл – успешный профессиональный покерист, за спиной у которого более 7 млн долларов призовых за карьеру. При этом американец любезно делится премудростями игры с новичками.

На этот раз Литтл рассказал, какие риски могут быть при слишком агрессивном розыгрыше топ-пары.

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Недавно я наткнулся на раздачу из кэш-игры с блайндами 2/5 долларов, очень ярко демонстрирующую критическую ошибку, которую делают очень многие покеристы.

Итак, тайтово-пассивный игрок со стеком 500 долларов делает рейз 15 долларов со средней позиции. Наш Герой делает колл на баттоне с червовыми K-J. Не имею ничего против колла. Уравнять ставку адекватного размера с бродвейными картами одной масти почти всегда хорошее решение. У них есть сильный постфлоп-потенциал, ведь иногда будет собран флеш. А вот если бы у Героя были K-J разной масти ему стоило бы либо выбросить их, либо сделать ре-рейз примерно 45 долларов.

Так или иначе, на флопе вышли К-8-5 разномастные. Первый игрок ставит 30 долларов в банк 37 и наш Герой с топ-парой решает поднять до 100 долларов. Однозначно правильным решением здесь был колл. Единственная плохая для Героя карта на терне – это туз, поэтому смысла защищаться нет. Рейз здесь плохое решение еще и потому, что большинство рук, которые Герой бьет, соперник выбросит. Если же он сделает колл, то оставит эти более слабые руки в розыгрыше.

Однако в этом конкретном случае оппонент ответил Герою олл-ином в 485 долларов. После этого его спектр стал почти очевидным. Я бы очень удивился, если бы увидел там что-то кроме К-К, 8-8, 5-5, А-А или А-К. Наш Герой, впрочем, сделал колл (еще одна ужасная ошибка) и проиграл сету восьмерок.

Правильной линией для Героя в этой раздаче было бы сделать колл на флопе и терне, а впоследствии выбросить на третью ставку от оппонента. Он, конечно, все равно проиграл бы деньги, но таким образом минимизировал бы собственные потери. Вместо 485 долларов, проиграл всего 105.

Когда вы попадаете в топ-пару со слабым кикером, то должны старательно контролировать размер банка. Такие руки довольно часто будут выигрывать небольшие банки, впрочем, когда в центре стола оказывается много денег вы, вероятно, уже далеко позади.