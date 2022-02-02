Щотижневий турнір Super Millions давно посідає центральне місце у світі покеру. Цього разу учасники могли зіграти 5 днів відбіркових днів із бай-іном 10 300 доларів та поборотися за гарантований призовий фонд 5 000 000 доларів.

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Завдяки 815 входам гарантію вдалося підвищити більше ніж у півтора раза. У підсумку, 117 гравців перейшли у другий день турніру, 100 – потрапили у призи, а за фінальним столом мінімальна виплата складала 155 273 доларів.

Німецький покерист Маріус Гірс розпочинав фіналку з другим стеком. Усю гру він тримався у топі чипкаунта. Грав обережно, але проти Віктора Маліновського на стадії 3-макс здійснив відчайдушний блеф на всі фішки та отримав бажаний пас від опонента.

У хедз-апі німцю протистояв Дієго Зейтер зі Швейцарії. Більшість часу Гірс був позаду, проте одна роздача кардинально змінила ситуацію. На флопі обидва спортсмени отримали по дві пари, однак Маріус був старшим. Німецький гравець швидко дотиснув суперника та отримав головний приз – 1 242 190 доларів. Раннер-апу дісталося 957 859 доларів.

Трансляція фінального столу Super Millions: дивіться відео