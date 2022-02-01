Антоніо Абрего – відомий покерний фотограф, який працює, зокрема, на фестивалях WSOP та інших великих серіях і проєктах. В індустрію покеру він потрапив випадково у 2015 році.

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За порадою товариша Антоніо відвідав Світову серію покеру, щоб зробити перші знімки на покерну тематику. Він абсолютно не розумів специфіки гри, не розрізняв зіркових гравців, тому без курйозів у перший день не обійшлося.

Я підійшов до столу, де сиділи професійні гравці у покер і запитав у хлопця в окулярах: "Це ви – Філ Лаак?", – згадує Антоніо Абрего.

Весь стіл вибухнув від сміху. Кожен почав говорити, що він – Філ Лаак. Сам "Unabomber" показав себе з кращого боку та чесно признався недосвідченому фотографу. Мине цілих 6 років, як Антоніо Абрего знову вирушить на Світову серію покеру до Лас-Вегасу та зробить безліч знімків, які до сьогодні публікуються на всіх світових сайтах.

Браслет WSOP / Фото Антоніо Абрего для pokergo.com

Найголовніший кадр Антоніо на WSOP 2021 року – це момент розчарування Філа Хельмута, коли той вкотре зупинився за крок від завоювання 16-го браслета Світової серії покеру. Тепер фотографія Антоніо Абрего потрапила у список номінантів на премію GPI Awards-2021, церемонія нагородження якої відбудеться вже 18 лютого.

Адам Фрідман перемагає Філа Хельмута / Фото Антоніо Абрего для pokergo.com

За свою кар'єру Антоніо відзняв багато знакових моментів у світі покеру. Наприклад, саме він сфотографував Даніеля Негреану, коли той намагався зламати захисну огорожу, призначену для безпеки гравців під час пандемії. Або гру Дойла Брансона з Морі Ескандані у кутку кімнати під час фестивалю WSOP цього року.