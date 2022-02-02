Еженедельный турнир Super Millions давно занимает центральное место в мире покера. Только на этот раз участники могли сыграть 5 дней отборочных дней с бай-ином 10 300 долларов и побороться за гарантированный призовой фонд 5 000 000 долларов.

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Благодаря 815 входам гарантию удалось перебить с лихвой. В итоге 117 игроков перешли во второй день, 100 из них попали в призы, а за финальным столом минимальная выплата составляла 155 273 долларов.

Немецкий покерист Мариус Гирс начинал финалку со вторым стеком. Всю игру он удерживался в топе чипкаунта. Играл аккуратно, но против Виктора Малиновского в 3-максе совершил отчаянный блеф на все фишки и получил желаемый пас от оппонента.

В хедз-апе немцу противостоял Диего Зейтер из Швейцарии. Большую часть времени Гирс оставался в роли догоняющего, но одна раздача перевернула все. На флопе оба спортсмена получили по две пары, однако Мариус был старше. Вскоре немецкий игрок дожал соперника и получил главный приз – 1 242 190 долларов. Раннер-апу досталось 957 859 долларов.

Трансляция финального стола Super Millions: смотрите видео