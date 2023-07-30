У межах Triton Poker Series у Лондоні відбудеться 15 турнірів із Холдему, Омахи та Шортдеку. Традиційно такі фестивалі збирають найсильніших хайролерів з усього світу. Найдорожчою подією цієї серії стане турнір із бай-іном 262 500 доларів.

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На старті серії учасники "розігріваються" у дешевших турнірах. В івенті №2 з бай-іном 25 000 доларів виявили бажання позмагатися 120 гравців. За фінальний стіл вийшов українець Ренат Богданов. Він розпочинав гру з четвертим стеком, маючи у своєму розпорядженні 23 ВБ.

Учасники фінального столу / Фото triton-series.com

Серед суперників Рената Богданова були такі відомі хайролери як Федір Хольц, Кріс Брюер, Бруно Волкман, Роман Грабець та інші. У підсумку українець посів 6 місце, записавши собі в актив 186 000 доларів призових. Чемпіона цього турніру визначали Федір Хольц та Кріс Брюер. У хедз-апі вони уклали угоду, але після догравання трофей забрав німецький покерист.

Фестиваль Triton Poker Series у Лондоні триватиме до 10 серпня. Після цього організатори влаштують кеш-гру з бай-іном 1 000 000 доларів. Серед учасників дійства глядачі точно побачать "короля блефів" Тома Двана.