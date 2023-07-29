Один із кращих гравців онлайну Патрік Леонард написав пост у твіттері про те, що чемпіонам WSOP потрібно дарувати не браслет вартістю 600 000 доларів, який просто лежить вдома, а, наприклад, годинник. Такий подарунок і обійдеться дешевше, і буде практичним.

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Не дивно, що він також запропонував проводити ще один Main Event, але в онлайні. На його думку, щоб зібрати у турнірі багато учасників, вистачить бай-іну 5 000 доларів. А ще "Рads" вважає, що у турнірах Mystery Bounty можна розігрувати у конвертах не лише гроші, а квитки до хайролерських подій.

У коментарях його підтримали інші гравці. "Скільки можна вигадати нового, щоб WSOP став ще кращим", – написав Федір Хольц. Серйозна дискусія серед покеристів розгорілася навколо правил визначення найкращого гравця WSOP.

Найбільше незадоволений системою нарахування очок Філ Хельмут. Його можна зрозуміти, адже американець 4 рази був "віцечемпіоном". Хельмут наголосив, що для визначення перемоги у номінації "Кращий гравець" найважливіше – це браслети. Свою думку також висловили й інші покеристи – Шон Діб, Лендон Тайс, Янс Арендс, Аллен Кесслер та інші.